Caminhada para a promoção e prevenção da saúde mental

13/10/2019 23:47 - Modificado em 13/10/2019 23:47

Para aumentar a consciencialização sobre a prevenção e cuidados com a saúde mental, a Delegacia de Saúde de São Vicente, organizou uma caminhada que encerrou o programa da instituição que este ano, tem como lema, a prevenção do suicídio. A caminha que começou no centro da cidade terminou na praia da Laginha com alguns exercícios entre os participantes.

Não foram muitos mas, o suficiente para passar a mensagem sobre a importância do exercício físico na prevenção.

De acordo com a psicóloga Denise Lima, a saúde mental por ser ainda um tópico pouco discutido, toda iniciativa é importante para chamar a atenção. E que deve ser conhecido e discutido pela população. “A caminhada visou levar a população informação e sensibilização sobre a saúde mental e emocional”, destacou esta profissional, que considera que esta é também uma forma de valorizar quem já vivenciou ou experimentou uma situação de doença mental.

Portanto mostrar também a importância do exercício físico na prevenção de questões de saúde mental e mostrar que este “caminhar juntos é o que esta data apela”.

“Este ano o lema é prevenção do suicídio e todos juntos temos que debelar esta problemática”.

Citando estudos internacionais, Denise Lima diz que a existem muitos benefícios de caminhar. “ Quando uma pessoa que caminha numa média de 10 a 20 minutos, traz uma melhoria e liberta harmónios do prazer e estudos têm demonstrado e notamos melhorias consideráveis numa pessoa com problemas de depressão, ao caminhar pelo menos 10 minutos, cria um alívio de sintomas e queremos atacar na prevenção”, destacou.