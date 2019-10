Cabo Verde InterIlhas garantiu em menos de dois meses de atividade cerca de 700 viagens e transportou mais de 90.000 passageiros

13/10/2019 23:24 - Modificado em 13/10/2019 23:24

Em comunicado, a concessionária de transportes marítimo de passageiros, veículos e carga nas ligações entre as ilhas de Cabo Verde, diz que tendo em conta a recente e inesperada avaria técnica do Navio Kriola, assegura que já está a ser resolvida, procedeu a uma reprogramação das suas operações, de modo a optimizar os recursos disponíveis.

O Cabo Verde InterIlhas recorda que, integrou recentemente, nas suas rotas, o Navio Sotavento, com o principal objetivo de reforçar as ligações e manter o funcionamento normal da atividade num momento em que também o navio Praia d’Aguada se encontra na doca para manutenção obrigatória.

Neste sentido, a Cabo Verde InterIlhas reforça que estão a ser tomadas todas as medidas de forma a “minorar quaisquer constrangimentos resultantes quer para os passageiros, quer para a carga transportada”.

Exemplo de uma solução recente, afirma que foi a montagem de uma rampa provisória no porto da Palmeira na ilha do Sal que permitiu o escoamento de produtos para esta ilha, vindos sobretudo da ilha de São Nicolau. “Uma medida fundamental e que teve rapidamente reações positivas por parte da população e dos operadores económicos que podem agora transportar e vender os seus produtos agrícolas para o maior mercado turístico do país”.

A Cabo Verde InterIlhas diz-se confiante no seu percurso e reafirma que as mudanças têm sido estruturantes e sustentáveis e que tudo fará para continuar a introduzir as necessárias alterações e melhorias que proporcionem a maior qualidade no serviço prestado.