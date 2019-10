IGAE já efectuou algumas apreensões no âmbito da nova lei do álcool

13/10/2019 23:06 - Modificado em 13/10/2019 23:06

A Inspecção Geral de Actividades Económicas (IGAE), afirma que já começou a fiscalização no terreno da aplicação da nova lei do álcool, lei que entrou em vigor no passado dia 05 de Outubro e que inclusive já procedeu a algumas apreensões.

Depois de acções de sensibilização e de aviso aos operadores e aos consumidores, a Inspecção Geral de Actividades Económica revela que em parceria com a Polícia Nacional já iniciou a fiscalização da lei no terreno.

Neste âmbito e sem precisar a ilha e localidade, a IGAE afirma que algumas apreensões já foram efectuadas e que os processos estão em curso, o que remeterá para as sanções previamente estabelecidas na lei.

Entretanto, neste momento conforme noticiado pelo NN, muitos são aqueles que ainda não se consideram suficientemente informados com vários aspectos a nova lei, que classificam ser de uma “autêntica confusão” e poderá vir a criar muitos embaraços aos operadores e consumidores que não estão a par das restrições da nova lei em vigor.