Zé Luís marca no empate frente ao Marselha

13/10/2019 22:53 - Modificado em 13/10/2019 22:53

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de futebol empatou (1-1) este domingo, no Centre D’Entrainement Robert Louis, com o Marselha, equipa do principal escalão do futebol francês, em jogo de preparação para as eliminatórias da CAN 2021.

Depois da vitória frente ao Togo por 2-1, Cabo Verde empatou, na manhã deste domingo, frente ao Marselha de André Villas Boas. O avançado do FC Porto, que entrou de início, colocou os Tubarões Azuis a vencer, aos 16 minutos, mas passados dois minutos o internacional francês Dimitri Payet, de grande penalidade, igualou a partida.

Estes jogos, enquadram-se na política de aproximação dos Tubarões Azuis, nome porque é conhecida a selecção cabo-verdiana, às comunidades cabo-verdianas no exterior.

Cabo Verde volta a entrar em campo em Novembro próximo, desta feita em jogos de qualificação para o CAN 2021. Primeiro com os Camarões, fora de portas e depois em casa frente a Moçambique.