Carlos Machado: “O objectivo é ganhar os jogos todos”

13/10/2019 22:40 - Modificado em 13/10/2019 22:40

O novo treinador da Académica do Mindelo, o português Carlos Machado, durante a apresentação do plantel época 2019/20 afirmou que o objectivo da Académica passa por “ganhar os jogos todos”, mas sabe de antemão as dificuldades do campeonato regional de São Vicente.

Na sua primeira incursão pelo futebol cabo-verdiano, Carlos Machado que já representou clubes de Portugal e Espanha, entre outros, salientou que sempre teve em mente abraçar um projecto deste calibre e tal veio a concretizar-se graças ao convite do vice-presidente da “Micá”. “Na altura não estava muito por aí virado, mas perante as condições que me foram apresentadas a nível de projecto agradou-me bastante e decidi aceitar” reforçou.

Para uma época onde ambiciona colocar a equipa na rota dos títulos, o treinador assumiu que o objectivo passa por ganhar os jogos todos. “É difícil mas, a nossa ideia é entrar em todos os jogos e praticar um bom futebol e tentar conquistar os três pontos” vincou.

“Temos um plantel completamente novo, com muitos jovens e com uma média de 22 anos. Estão a acompanhar todos os métodos e querem fazer um bom campeonato e colocar a Académica no patamar que merece” frisou o treinador.

Entretanto o treinador recordou que regressar ao campeonato nacional é um desafio a ter em conta, recordando que a Académica é um clube histórico em São Vicente e em Cabo Verde e já passou por situações difíceis. Situações que segundo o mesmo fizeram com que os adeptos se afastassem porque se sentiam desiludidos com a equipa. “Mas estamos aqui este ano para pôr a equipa a jogar um bom futebol, para podermos reunir novamente os adeptos pois eles são fundamentais para o sucesso que pretendemos alcançar.