Taça UFOA: Cabo Verde cai nos penaltis e falha conquista da “Taça Consolação”

13/10/2019 00:06 - Modificado em 13/10/2019 00:06

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de jogadores residentes falhou este sábado a conquista da “Taça Consolação” ao perder na final frente a sua congénere da Guiné Conacri, por 4-3, no desempate através de penaltis, isto após um nulo no marcador durante os 90 minutos regulamentares, que não se alterou no prolongamento.

Não foi desta que a selecção de residentes conseguiu trazer para casa um troféu, numa competição onde de resto teve uma boa prestação, após ter arrancado a Taça UFOA, com uma goleada sofrida frente a Costa do Marfim por 4-1.

Nesta final que diz respeito as selecções que perderam os seus jogos inaugurais na prova, Cabo Verde e Guiné Conacri mostraram grande equilíbrio, pelo que o jogo foi decidido na marca dos 11 metros, onde os jogadores da Guiné foram mais felizes e acabaram por vencer por 4-3.

Cabo Verde termina assim a sua prestação na competição, com bons resultados apesar de ter iniciado a competição a perder. Após o jogo inaugural, Cabo Verde venceu a Nigéria por 4-3 nos penaltis, após empate a uma bola no decorrer do jogo, tendo também vencido a Gâmbia por 0-1, nas meias-finais fruto de um golo de Madjer. Já nesta final da “Taça Consolação” Cabo Verde não teve sorte nos penaltis e falhou a conquista do troféu, que foi disputado pelas oito selecções que perderam o jogo inaugural da Taça UFOA, organizado pela Fox Sports.