CS Mindelense vence Falcões do Norte e conquista Supertaça de São Vicente

12/10/2019 23:59 - Modificado em 12/10/2019 23:59

O CS Mindelense inicia a época 2019/20 da melhor forma possível, ao conquistar a Supertaça de São Vicente, após vencer este sábado, no Estádio Municipal Adérito Sena, o Falcões do Norte por 2-0. Com mais esta conquista o Mindelense soma agora a sua 16ª Supertaça.

Os Leões da Rua de Praia chegaram a esta partida na qualidade de equipa vencedora do Campeonato Regional e da Taça de São Vicente, enquanto o Falcões como finalista vencido da Taça de São Vicente.

O CS Mindelense que apresentou duas caras novas no primeiro onze oficial de Rui Alberto Leite, o médio Darrin, ex-Batuque e o avançado Ailton, ex-Académica do Mindelo, não teve dificuldades em vencer a renovada equipa do Falcões do Norte, com todos os golos a surgirem ainda na primeira parte do encontro.

Na primeira meia hora de jogo o Falcões tive muitas dificuldades em sair do seu último reduto e foi assim que viu o Mindelense desperdiçar duas grandes ocasiões de golo, primeiro por Larry e depois por Yuran, tendo brilhado entre os postes o guardião Giovanni.

Só que a passagem dos 31 minutos de jogo, a defensiva verde e branca, numa desatenção entre o seu guarda-redes e a dupla de centrais, viu o avançado do Mindelense, Ailton ser mais lesto e a aproveitar para inaugurar o marcador e o seu primeiro golo oficial com a camisola do Mindelense.

Os Leões aproveitaram que o Falcões ainda não tinham recuperado do golo sofrido e à passagem dos 37 minutos, foi a vez do capitão encarnado Toy Adão, na sequência de pontapé de canto apontado por Lela, cabecear para o fundo das redes de Giovanni.

Na segunda metade do jogo o Mindelense voltou a controlar todas as operações do jogo e só não ampliou os números do marcador, porque os avançados do Mindelense não foram letais no momento de finalização.

Este jogo marcou ainda a estreia na equipa encarnada de Miká ex-Salamansa, um dos melhores marcadores do último regional e de Gastão ex-jogador do Ponta d´Pom.

O Mindelense quebra assim o enguiço de duas épocas consecutivas, enquanto o Falcões do Norte não conseguiu nova conquista, seis anos depois.

Com 25 disputas da Supertaça de São Vicente o Mindelense é o clube mais titulado com 16 troféus conquistados desde 1996, ano em que o troféu teve reconhecimento por parte da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o Batuque tem 4, Dérbi 3 e Falcões do Norte 1.