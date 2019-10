Ailton: “Marcar é sempre bom, mas primeiro vem o colectivo”

12/10/2019 23:49 - Modificado em 12/10/2019 23:49

O avançado Ailton que chegou esta época desportiva ao Mindelense, proveniente da Académica do Mindelo, foi opção inicial de Rui Alberto Leite no jogo com o Falcões do Norte, na Supertaça de São Vicente, tendo contribuído com um golo na vitória por 2-0.

Depois de marcar o primeiro golo com a camisola do Mindelense, no torneio organizado pelo Ribeira Bote no fim-de-semana passado, o avançado voltou a fazer o gosto ao pé, desta feita em jogo oficial.

De pé quente, Ailton mostrou ser uma mais-valia para Rui Alberto Leite, isto após a saída de Papalele e a ausência de Pibip ao serviço da selecção de residentes, para mostrar serviço e contribuir com golos.

“Estou muito contente pela equipa, porque o meu objectivo principal é trabalhar para ajudar a equipa. É muito bom poder ajudar e se for com golos a satisfação é ainda maior, porque é o meu trabalho. Marcar é sempre bom, mas primeiro vem o colectivo” frisou o novo dono da camisola 9 dos Leões da Rua de Praia.

Para Ailton o objectivo principal é estar com os pés bem assentes no chão, para trabalhar sempre com o foco em ganhar o seu espaço e ajudar a equipa a atingir os objectivos delineados para a presente época futebolística.

“A Académica é um grande clube, mas a minha maior ambição é vencer títulos e no Mindelense isso é possível. Por isso, quero trabalhar muito para ajudar e retribuir a confiança depositada em mim pela direcção e equipa técnica” concluiu o atleta.