Futebol de Praia: Cabo Verde perde frente ao Brasil

11/10/2019 22:09 - Modificado em 11/10/2019 22:10

Foto: FCF

A selecção feminina de futebol de praia, saiu derrotada esta sexta-feira, pela poderosa selecção do Brasil por 7-2, no seu jogo de estreia numa fase final de um Campeonato do Mundo, que decorre em Doha, no Qatar. Jacinta Rodrigues e Rosângela Lima foram as primeiras jogadoras nacionais a escreverem o seu nome na lista de marcadoras nesta competição.

Em jogo relativo ao grupo A, ante a poderosíssima selecção brasileira, que detém o título de campeã do Mundo, as guerreiras cabo-verdianas estiveram em bom plano, mas não puderam contrariar o favoritismo das brasileiras, que acabaram por vencer por 7-2.

Cabo Verde entra assim a perder na maior competição mundial de futebol de praia, mas certamente terá ainda uma resposta a dar neste grupo, onde fazem parte ainda as selecções da Espanha e do México. As espanholas golearam o México por 1-9, no jogo inaugural.

Neste jogo Cabo Verde jogou com o equipamento cor-de-rosa para consciencialização do Outubro Rosa, que tem como objectivo principal alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer do colo do útero.

A segunda jornada da fase de grupos está agendada para próxima segunda-feira, 13, onde Cabo Verde medirá forças com a Espanha, num jogo crucial para o desfecho final de Cabo Verde neste grupo A.