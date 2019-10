CS Mindelense procura quebrar enguiço frente ao Falcões do Norte

11/10/2019 00:20 - Modificado em 11/10/2019 00:20

O CS Mindelense procura retornar às conquistas da Supertaça em São Vicente, isto após duas épocas seguidas em branco. Pela frente terá o Falcões do Norte, equipa que derrotou os “Leões da Rua de Praia” na final de 2013. O clube quer retornar as conquistas na Supertaça mas, não subestima o adversário deste sábado.

Depois de dois percalços consecutivos nas épocas 2017/18 e 2018/19 ante o Derby (2-1) e Batuque (1-3) respectivamente, o Mindelense procura quebrar o enguiço frente ao Falcões do Norte que ascendeu esta época desportiva ao primeiro escalão do futebol sanvicentino.

Os “Leões da Rua de Praia” para além de tentarem voltar aos títulos na Supertaça, após a última vitória em 2016, frente ao Amarante, querem juntar mais uma ao seu palmarés. Yuran do Rosário, lateral direito da formação encarnada, afirma que a equipa tem-se preparado bem desde o início da época, para atacar da melhor forma possível a Supertaça mas, alerta que todo o cuidado é pouco.

“Vencemos o Torneio da Ribeira Bote, no passado domingo, e foi uma mais-valia para que pudéssemos preparar para o que virá a ser esta época desportiva” adianta o lateral.

Com os olhos já focados na disputa da Supertaça de amanhã, o jogador não tem dúvidas de que o Falcões é uma grande equipa e como tal não deve ser subestimada. “Em São Vicente não há equipas maiores e menores, como tal temo-nos preparado, treino a treino, para uma partida que sabemos vai ser muito disputada” fundamenta.

O plantel encarnado manteve cerca de 70% dos seus jogadores da época passada, o que no entender de Yuran é bastante bom pois, afirma que isto permite reforçar a ideia e estilo de jogo da equipa. “Muito importante porque fará com que seja possível, darmos continuidade a um trabalho que cada vez mais está ficando coeso” salienta.

Para o lateral, não há voltas a dar, e que no Mindelense o objetivo passa sempre por vencer qualquer confronto, seja qual for o troféu em disputa, seja ele oficial ou não. “A nossa ideia é a de ganhar sempre” conclui o jogador que pede aos adeptos um forte apoio para que o Mindelense inicie o novo ano desportivo com uma vitória.