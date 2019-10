Falcões do Norte motivados para levantarem a Supertaça seis anos depois da última conquista

O clube verde e branco de Chã de Alecrim voltou ao G-8, esta época desportiva, depois de duas épocas na segunda divisão e terá o tónico de iniciar a época com a disputa da Supertaça frente ao CS Mindelense, equipa contra quem o Falcões, conquistou, até ao momento, a primeira e única Supertaça do seu historial.

Remonta a 26 de Outubro de 2013, data em que o Falcões do Norte, conseguiu fazer história na Supertaça de São Vicente, ao vencer na final o Mindelense por 4-3, na marcação de penalidades, isto após um nulo no marcador registado no decorrer dos 90 minutos.

Uma pequena revanche, após os “Leões da Rua de Praia” terem conquistado a Taça de São Vicente, na mesma época desportiva ao clube de Chã de Alecrim. Volvidos seis anos a história volta-se a repetir onde os Falcões do Norte chegam a esta partida após perder a final da Taça de São Vicente.

O capitão do clube, Steban, jogador que já pertenceu aos quadros do Mindelense, e que retornou à equipa da sua comunidade, para ajudar na subida, o que acabou por conseguir, é a voz da equipa para esta partida, assegurando que o clube quer inscrever, novamente, o seu nome na lista de vencedores da prova.

Mesmo com a saída de muitas peças importantes do xadrez orientado por Lizy, o avançado diz que a preparação está correndo dentro do normal e esperam criar “muitas dificuldades” ao Mindelense, equipa que considera ser a melhor de Cabo Verde. “A perda de jogadores sempre influência, mas vamos lutar com as nossas armas. A intenção passa por meter muito físico no jogo, depois o resto se vê” vinca.

Para Steban, com todo o respeito que o Mindelense merece, a sua equipa irá disputar o jogo de igual para igual, porque, como assegura, ganhará a melhor equipa em campo. “Claro que vamos jogar para ganhar. Ainda não vi nenhum jogo do Mindelense esta época, mas também tiveram perdas fundamentais” afirma o capitão, sublinhando ainda que pelo que conhece do adversário deste sábado, abordam os jogos sempre para ganhar.

Este jogo está marcado para às 16 horas de sábado, 12, no Estádio Municipal Adérito Sena, e espera-se casa cheia.