Décima edição do Festival Internacional de Cinema com mais de vinte filmes em exibição

11/10/2019 00:08 - Modificado em 11/10/2019 00:08

O Festival Internacional de Cinema de Cabo Verde, que há uma década é organizado pela V!VA Imagens, decorre de 15 a 19 deste mês na Academia do Académico Aeroporto do Sal, nos Espargos, e à beira-mar, no Hotel Odjo D’Água, em Santa Maria.

De acordo com a produtora executiva Suely Neves, este evento é mais diversificado, com representação de filmes de realizadores da América, Europa e África.

Durante cinco dias, o evento cujo júri nesta edição é composto, essencialmente, por mulheres, propõe a exibição de 22 filmes, em diferentes categorias: longa-metragem, longa-metragem documentário, curta-metragem, curta-metragem documentário.

“Este ano tivemos muito mais inscrições, foi mais competitivo em termos de qualidade, destacando-se o aumento de filmes de longa-metragem e longa-metragem documentário, cujas produções são mais difíceis conseguir, tendo em conta o seu custo”, manifestou.

Suely Neves aponta, por outro lado, que a 10ª edição do Festival Internacional de Cinema marca também diferença pelo número de países estreantes no certame.

Realizado, anualmente, pela agência V!VA Imagens, o Festival Internacional de Cinema de Cabo Verde, como habitualmente, propõe uma programação para durante uma semana movimentar a ilha turística com um naipe “excecional” de filmes.

E, à semelhança das edições anteriores, o evento visa congregar cinema e indústria cinematográfica, através da exibição dos filmes inscritos e de workshops subordinados à arte do cinema, entre outras actividades.