CMSV pretende atribuir o nome de Isaura Gomes ao largo junto à sentina de Ribeira Bote

10/10/2019 23:50 - Modificado em 10/10/2019 23:50

A Câmara Municipal de São Vicente, escolheu o nome de Isaura Gomes, para rebatizar o largo junto à sentina de Ribeira Bote.

Esta proposta feita pelo executivo camarário, liderado pelo MpD, para a última sessão ordinária da AM, deste ano civil 2019, que será de resto o último ponto da agenda, será apresentada, debatida e levada a votação, nesta sexta-feira, pelos eleitos municipais das três forças políticas, MpD, PAICV e UCID.

Esta iniciativa, de resto, partiu da Associação Morna Jazz, sediada na Ribeira Bote e que agora merecerá a avaliação dos deputados municipais, que posteriormente procederão à votação da proposta.

Durante o primeiro dia de trabalhos, houve declaração política dos partidos com assentos na AM, intervenção dos munícipes, esclarecimentos/respostas do executivo municipal, apresentação e apreciação das atividades municipais entre sessões e ainda a apresentação do plano de atividades e orçamento para o ano económico de 2020.

Os trabalhos da última sessão deste ano continuam esta sexta-feira, com apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano Económico de 2020, de seguida a apresentação, apreciação e votação do acordo de contrapartida entre o município de São Vicente e o munícipe Jorge Luís Tavares Moreira de Almeida e por fim a proposta de atribuição do nome de Isaura Gomes a um largo na Ribeira Bote.