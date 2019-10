Torneio UFOA: Cabo Verde defronta este sábado a Guiné Conacri na final da Taça Consolação

10/10/2019 16:57 - Modificado em 10/10/2019 16:57

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de residentes, defronta este sábado, 12, a sua congénere da Guiné Conacri, a contar para a final da Taça Consolação do Torneio UFOA, destinada a seleções da região Ocidental de África.

Após arrancar a competição com uma derrota frente a Costa do Marfim por 4-1, a seleção foi relegada para a Taça Consolação, onde está fazendo um percurso brilhante, deixando pelo caminho primeiramente a Nigéria, em jogo dos quartos-de-final e nas meias-finais deixou pelo caminho a Gâmbia.

A seleção marca encontro na final com a sua congénere da Guiné Conacri, que venceu na quarta-feira, no Estádio Lat Dior, no Senegal, em jogo a contar para as meias-finais a seleção da Libéria por 1-0. A final da Taça Consolação está agendada para as 17 horas de Cabo Verde, no Estádio Lat Dior, que tem recebido todos os jogos desta competição organizada pela Fox Sports.