Golos de Zé Luís e Vagny garantem vitória de Cabo Verde frente ao Togo

10/10/2019 16:36 - Modificado em 10/10/2019 16:36

Foto: FCF

A principal seleção cabo-verdiana de futebol, venceu esta tarde o primeiro dos dois jogos particulares em França, diante da sua congénere do Togo por 2-1. O jogo disputou-se no Estádio Parsemain, Fos Sur Mer, em Marselha. Os golos cabo-verdianos foram marcados pelo regressado Zé Luís e por Vagny.

Os “Tubarões Azuis” até foram para o descanso em desvantagem no marcador por 0-1, mas no segundo tempo com as alterações feitas, os golos apareceram. Primeiro por intermédio de Zé Luís, que está de volta aos planos do selecionador nacional dois anos depois da sua última aparição. O avançado do Futebol Clube do Porto que começou o jogo no banco, viria a confirmar o grande momento que passa no seu clube, apontando o golo do empate.

O avançado Vagner Dias “Vagny” que alinhou de início, consumou a remontada colocando o resultado em 2-1. No próximo jogo, domingo, 13, a seleção de Cabo Verde defronta o Benim.