São Vicente: Assembleia Municipal reúne-se em sessão ordinária com plano de actividades e orçamento para 2020 em agenda

9/10/2019 23:50 - Modificado em 9/10/2019 23:50

A Assembleia Municipal de São Vicente reúne-se na quinta e sexta-feira, na sua 5ª Sessão Ordinária para, entre outros pontos, apreciar e aprovar, nesses dois dias, o plano de actividades e o orçamento para o ano 2020.

De acordo com informações recolhidas pelo NN, o ato que estava agendado para se realizar em Setembro passado decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal e tem na agenda, no período antes da ordem do dia, intervenções dos deputados municipais e questões colocadas pelos munícipes.

Da ordem dos trabalhos consta ainda a leitura, apreciação e votação da acta da sessão anterior e a apresentação das principais actividades desenvolvidas pela edilidade durante o ano de 2019. Ainda no alinhamento dos trabalhos, o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, fará a apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano Económico de 2020, que vai ser apreciado e levado a votação.

Para a última sessão deste ano estão agendados ainda mais dois pontos. Sendo um deles a apresentação, apreciação e votação de contrapartidas entre o município de São Vicente e o munícipe Jorge Luís Tavares Moreira de Almeida.

Para o final da sessão, que ficará concluída na sexta-feira, 11, há ainda a proposta de atribuição do nome de Isaura Gomes “Zau” a um largo na Ribeira Bote.