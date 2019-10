Andebol: Atlético do Mindelo e Desportivo da Praia despedem-se da Liga dos Campeões Africanos

9/10/2019 15:23 - Modificado em 9/10/2019 15:23

O Atlético do Mindelo do grupo A e o Desportivo da Praia do grupo B, em masculinos, despediram-se na terça-feira, da 41ª edição da Liga dos Campeões Africanos de Clubes, ao perderem os derradeiros jogos da fase de grupos.

O campeão nacional, o Atlético do Mindelo, ficou pelo caminho após perder com o Sporting Clube do Egipto por 30-43, amealhando assim a quarta derrota consecutiva na competição. Por sua vez, o Desportivo da Praia, vice-campeão nacional, não teve melhor sorte, perdeu com o Etoile por 33-25, despedindo-se também da prova com mais uma derrota.

Já a equipa feminina do Atlético do Mindelo, está com sorte diferente na competição. Após perder o jogo inaugural beneficiou da falta de comparência do Avebukado do Congo Brazzaville, que até a terça-feira não tinha chegado a solo cabo-verdiano.

A confirmar o “cover”, pois ainda não está publicado na página oficial da organização, esta vitória faz com que as cabo-verdianas tenham chances de seguir em frente na prova, baste que para isso vença esta quarta-feira o Petro de Luanda. O jogo está marcado para as 18 horas desta quarta-feira, no Pavilhão Vavá Duarte.