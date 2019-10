Futebol de Praia: Selecção feminina já está no Qatar

9/10/2019 15:13 - Modificado em 9/10/2019 15:13

A selecção nacional feminina de futebol de praia, já está no Qatar, onde irá disputar de 11 a 16 de outubro a fase final do Mundial da modalidade.

De salientar que a selecção nacional, antes da partida para o Qatar, esteve uma semana a realizar trabalhos de preparação para a competição, onde de resto disputou dois amistosos com um Misto da ilha do Sal, tendo vencido o primeiro confronto por 11-2 e o segundo por 4-1.

Cabo Verde estreia-se no Mundial ante o campeão do Mundo, o Brasil, no dia 11 de Outubro, em jogo da primeira jornada do grupo A. Deste grupo fazem ainda parte as selecções do México e da Espanha. A segunda jornada do grupo está agendada para o dia 13, frente ao combinado da Espanha, terminando a fase de grupos com o embate frente ao México.

A selecção feminina é a única representante africana na competição, isto após ter conseguido a medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia que decorreram em julho passado no areal da praia de Santa Maria, na ilha do Sal.