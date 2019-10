Sector dos transportes aéreos e marítimos causa polémica entre partidos com assento no parlamento

9/10/2019

O PAICV e a UCID, partidos da oposição, acusaram hoje o Governo sustentado pelo MpD de ter procedido com políticas pouco claras quanto ao sector dos transportes aéreos e marítimos.

Conforme o porta-voz do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Nuías Silva, o Governo mostra “desorientação das políticas públicas” no sector dos transportes aéreos e marítimos que, segundo este partido, está envolto em “intransparência e negociações pouco explicadas”.

“No sector dos transportes marítimos o caos instalado é total”, disse o deputado em declaração política que marcou o início do ano parlamentar. Para o PAICV, o processo de concessão na área dos transportes marítimos esteve envolto em “polémicas e acusações de intransparência em toda a linha do processo”.

“O arranque das operações da CV Inter-ilhas veio demonstrar e tirar a prova dos noves que a empresa seleccionada não tem know-how, não tem dinheiro e muito menos aporta mais mercados ao país. Os armadores nacionais podiam fazer melhor, caso fosse aceite o pedido de apoio que apresentaram ao Governo”.

Os armadores nacionais, na perspectiva do maior partido da oposição, quando falam dos transportes inter-ilhas fazem-no com “sentimento de ingratidão”, porque foram eles que desde 1975 garantiram as ligações marítimas a nível nacional e na mesma altura as ligações internacionais.

Por sua vez, os deputados do Movimento para a Democracia (MpD) apresentaram uma visão totalmente diferente da dos eleitos do PAICV em relação aos transportes, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) entende que a situação não vai bem e só não deu conta “aquele que não quer ver”.