Ladrões roubam saco de desporto… cheio de cobras

9/10/2019 01:14 - Modificado em 9/10/2019 01:14

No interior do saco estavam três cobras píton e um lagarto.

Um amante de répteis diz que um grupo de ladrões fugiu com o seu saco de desporto, provavelmente a imaginar que continha dinheiro… mas estava cheio de cobras.

Brian Gundy tem um negócio de criação e venda de répteis e tinha ido fazer uma apresentação a uma biblioteca em San Jose, na California, no sábado, quando depois de pousar o saco no chão do parque de estacionamento para ir tirar o carro se apercebeu que este tinha desaparecido.

O saco em questão continha três cobras píton e um lagarto. Segundo a Associated Press, o homem revelou que mais tarde duas das cobras foram encontradas no lixo, mas que os restantes répteis continuavam desaparecidos.

O homem apresentou uma queixa na polícia e espera que com recurso às imagens de videovigilância e ajuda do público seja possível apanhar os criminosos.

Por Notícias ao Minuto