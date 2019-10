Líder da Al-Qaeda morto após operação conjunta entre EUA e Afeganistão

9/10/2019 01:08 - Modificado em 9/10/2019 01:08

Durante a operação morreram outros seis membros da organização terrorista.

O líder da Al-Qaeda do subcontinente indiano, Asim Omar, morreu numa operação das forças de segurança afegãs com o apoio dos Estados Unidos, na província de Helmand, no sul do Afeganistão. A informação foi confirmada pela Direção de Segurança Nacional (NSD) afegã num comunicado citado pela Europa Press.

De acordo com as forças de inteligência afegãs a morte de Omar ocorreu durante “uma operação conjunta dos Estados Unidos e do Afeganistão numa área talibã no distrito de Musa Qala a 23 de setembro”, onde morreram ainda outros seis membros do grupo terrorista, a maioria de nacionalidade paquistanesa.

Para confirmar a morte de Omar, a NDS afegã publicou na sua conta de Twitter uma fotografia do líder jihadista vivo e outra morto.

A criação da filial da Al-Qaeda naquela região, que inclui a Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão, tinha sido anunciada pelo próprio Ayman al Zawahiri, sucessor de Osama bin Laden, em setembro de 2014.

Por Notícias ao Minuto