Jorge Carlos Fonseca felicita o Mindelact pelos 25 anos

9/10/2019 00:36 - Modificado em 9/10/2019 00:36

O Presidente da República destaca a importância que este festival tem dado para a cultura cabo-verdiana ao longo destas mais de duas décadas. Para si os benefícios para a cultura nacional são mais do que evidentes.

No momento em que se comemoram 25 anos do Mindelact – Festival Internacional de Teatro, só podemos estar todos muito satisfeitos por este marco histórico no universo cultural de Cabo Verde. Um quarto de século a fazer teatro, a formar público, a espalhar sonhos, a viver histórias, a desenhar figurinos, a compor música, a construir adereços e cenários, a contar pedaços de vida”.

A palavra ‘palco’ passou a ter outra conotação na vida de jovens e graúdos de São Vicente, da Praia, e dos cabo-verdianos, de uma maneira geral. Aqui chegaram companhias, actores, dramaturgos, jornalistas, vindos de vários países; chegaram e viram como vivemos o teatro e qual a sua importância, e como este alimenta e estimula a mente e a fantasia das nossas crianças.

Se a vida moderna e os seus hábitos remeteram o cinema para dentro das nossas casas, muito graças ao Mindelact, a plateia vibrante manteve o teatro bem vivo entre nós, cultivando o espírito que esteve na sua génese clássica e acrescentando-lhe o sabor próprio da nossa língua e os ambientes da cultura das ilhas. Porque o palco é a morada das emoções e espelho das nossas almas. É espaço de empatia e carisma. A cena passa directamente para o nosso mundo interior, fazendo de nós também actores. O jogo teatral é o jogo da própria vida.

Nesta data histórica, quero dar os parabéns aos organizadores, em especial ao seu fundador João Branco, e a todos os que, ao longo destas mais de duas décadas, contribuíram para este feito. Os benefícios para a cultura nacional são mais do que evidentes. Faço votos para que daqui a 25 anos as bodas de oiro possam ser celebradas num país mais próspero e mais amante ainda do teatro, e que este continue a ser um espelho daquilo que faz a nossa essência e a nossa passada neste mundo.