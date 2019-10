Boa Vista: Primeiro-Ministro “não descarta” construção de raiz do Liceu da Boa Vista

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que se encontra na ilha da Boa Vista desde ontem 7 de Outubro, avançou em conferência de imprensa, que não descarta a hipótese da construção de raiz do Liceu da Boa Vista, embora não se comprometa em questões de tempo.

Questionado pelos munícipes acerca das melhorias no ramo de ensino na ilha, em ter um Liceu construído de raiz na ilha este salientou que “A ampliação do liceu deriva de um empréstimo e de um financiamento contracto pelo governo anterior junto do Fundo Árabe, no valor de 180 mil contos e evidentemente que com os contractos de construção em curso não podemos ignorar e avançar com a construção de um novo liceu. Temos que procurar soluções adequadas e a perspectiva de um novo liceu não está descartado”.

No entanto este não se compromete com a questão do tempo, reforçando que é algo que tem de ser bem avaliado.

“Não me comprometo com datas, é uma necessidade que tem de ser muito bem avaliada e se todas as condições foram criadas para a mobilização de financiamentos, justificação de investimentos, é claro que estaremos disponível para a construção de um novo liceu”, declara.

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, encontra-se na Ilha das Dunas, desde a manhã de ontem, em sessão descentralizada do Conselho de Ministros, que conta ainda com a presença na ilha dos presidentes das câmaras municipais dos 22 municípios cabo-verdianos.