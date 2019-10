Delegacia de Saúde de São Vicente desenvolve leque de atividades para assinalar a Semana da Saúde Mental

9/10/2019 00:18 - Modificado em 9/10/2019 00:18

Para assinalar a Semana da Saúde Mental, a Delegacia de Saúde de São Vicente promove, durante esta semana, um leque de atividades que visam chamar a atenção da sociedade civil para a necessidade de se agir na prevenção, já que o lema escolhido este ano para a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado na próxima quinta-feira, 10, está focado na “Promoção da saúde mental e prevenção do suicídio”.

De acordo com a psicóloga Denise Lima, ponto focal de saúde mental da delegacia de Saúde de São Vicente, os casos de suicídio tem vindo a aumentar no mundo e no nosso país, por isso é muito importante apostar na prevenção, apontando a família como ponto importante neste aspecto.

A psicóloga aponta que vão participar das atividades, alunos dos liceus, isto na visualização de um filme sobre o suicídio, a ser exibido na Delegacia de Saúde, onde serão ouvidos e debatidos alguns pontos, vincando que o suicídio é uma das principais causas de morte em jovens entre 15 a 29 anos. “Os principais que estão a acontecer em maior número são situações principalmente de violência, abuso sexual e bulling” referiu.

Das actividades a serem realizadas no decorrer da semana, conta-se uma exposição de pinturas e trabalhos realizados pelos utentes do Centro de Acolhimento de Doentes Mentais e do Centro de Terapia Ocupacional. Destaque ainda para a reflexão sobre temas como a lei do álcool, fisioterapia e a saúde mental, bem como para a 1ª caminhada pela saúde mental que acontece no domingo, 13 de Outubro.