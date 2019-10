São Vicente: Idosos são modelos por um dia

8/10/2019 23:47 - Modificado em 8/10/2019 23:47

Vinte idosos participaram nesta terça-feira, numa atividade, na Praça Nova, em frente do Centro Nacional de Artesanato e Design. O objetivo foi proporcionar-lhes a oportunidade de serem modelos por um dia. A ideia, conforme a organização, é fazer com que os idosos se sintam bem e mostrar que apesar da idade ainda podem e devem se sentir bonitos.

Enquadrado no Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Câmara Municipal de São Vicente, através do pelouro social, tem programado um leque de atividades com uma programação especial para a comunidade durante o mês de outubro.

Ao longo do mês serão realizadas ações especiais que visam proporcionar espaços de integração, reflexão sobre o envelhecimento, interação social, diversão e momentos de lazer para os idosos. “Participaram da atividade 20 idosos”, que fazem parte dos lares de Campinho e Ribeira Bote e ainda convidados do Centro Acolhimento de Doentes Mentais e Lar da Cruz Vermelha.

Por isso, neste mês da terceira idade, esta é uma segunda atividade planeada pela Câmara Municipal através do pelouro social, explica Brúcia Brito, coordenadora do Lar de Idosos do Campinho.

“Quisemos proporcionar-lhes a possibilidade de serem modelos por um dia e vimos a satisfação nos seus rostos”, diz esta responsável que para tal contaram com o engajamento de diversos parceiros, como a Cruz Vermelha de São Vicente e voluntários das universidades e do Centro de Emprego, bem como os próprios funcionários dos centros pois, sem eles “não seria possível”.

Durante todo o mês serão realizadas palestras, um festival de teatro, atividades de musicalização, teatrais e recreativas. Tudo para marcar o Dia Internacional do Idoso. “Queremos mostrar que os acolheremos, cuidaremos e que todos sejam cada vez mais felizes. Essa é uma das nossas missões”.

Haverá ainda, ao longo do mês, passeios, convívios, palestras sobre “Ética no cuidar” e “Auto estima e Terceira idade”, secção de cinema, para além de um espetáculo para relembrar o tempo, com música e dança tradicionais.

Para isso, precisam da colaboração de todos, assegurando que todos os seus direitos sejam respeitados. E a população como um todo também deve se conscientizar disso. Para isso é necessário que haja o engajamento de toda a sociedade, das famílias, instituições de ensino, entre outros.

O Dia Internacional do Idoso foi instituído pelas Nações Unidas em 1991 e é comemorado anualmente a 01 de outubro.