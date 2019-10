Cabo Verde qualifica-se para a final do “Troféu Consolação” da UFOA

8/10/2019 23:28 - Modificado em 8/10/2019 23:28

Foto: FCF

A Selecção Nacional de Residentes qualificou-se, na tarde desta terça-feira, para a final da “Taça Consolação” da UFOA, ao vencer no Estádio Lat Dior, em Thies, a sua congénere da Gâmbia por uma bola a zero. O golo que colocou Cabo Verde na final foi apontado por Madjer.

Num jogo dividido a selecção cabo-verdiana conseguiu o único golo do encontro à passagem dos 32 minutos do primeiro tempo, por intermédio do médio Madjer, que aproveitou uma má abordagem da defensiva gambiana para colocar Cabo Verde na final da prova.

Cabo Verde consegue assim a sua segunda vitória consecutiva no torneio UFOA, que decorre no Senegal, isto depois de vencer a Nigéria no desempate por penalties, e de ter perdido o jogo de estreia frente à Costa do Marfim.

Na final da “Taça Consolação”, o combinado nacional irá enfrentar a Guiné ou Libéria, que se defrontam nesta quarta-feira, 08.

O “Troféu Consolação” é disputado entre as oito equipas que ficaram eliminadas na primeira fase da competição.