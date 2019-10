Seleção Nacional completa segundo dia de treinos para os dois jogos amigáveis em França

8/10/2019 23:17 - Modificado em 8/10/2019 23:18

A selecção nacional principal realizou nesta terça-feira, 08, o segundo dia de treinos de preparação para os dois jogos amigáveis em França.

Neste segundo dia Rui Águas já pode contar com todos os convocados pois, Júnior Sena, Bruno Leite e Lisandro Semedo chegaram mais tarde por compromisso com os respectivos clubes. Heldon Ramos também já se juntou ao grupo de trabalho.

Cabo Verde vai defrontar no dia 10 de Outubro o Togo, no Estádio Parsemain, em Fos-Sur-Mer, Marselha, França, e no dia 13 realiza a segunda partida, desta vez frente à seleção do Benin.