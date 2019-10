Liga dos Campeões Africanos de Andebol: Vida difícil para as equipas cabo-verdianas

8/10/2019

Foto: Inforpress

O Atlético do Mindelo (Campeão Nacional) e Desportivo da Praia (Vice-campeão) estão com vida difícil nesta 41ª edição do Campeonato Africano dos Clubes Campeões de Andebol, isto após sofrerem no último domingo a terceira derrota consecutiva na fase de grupos. Esta terça-feira as duas formações entram campo com escassas possibilidades de passagem à segunda fase do campeonato africano que se realiza na Cidade da Praia.

Ao fim dos primeiros três dias de competição, tanto o Atlético do Mindelo como o Desportivo da Praia, estreantes na maior competição de clubes do continente africano, somam por derrotas os jogos disputados, dificultando assim a passagem aos quartos-de-final da competição.

Teoricamente, o desafio é maior para o Atlético que está inserido no grupo A e que jogará contra o vice-campeão africano e um dos favoritos ao título este ano, o Sporting de Alexandria (Egito), às 18h00. Por sua vez, os militares da Praia, para o grupo B, medem forças com o Etoile do Congo, às 16h00, ambas as partidas no Gimno Desportivo.

Já o campeão nacional feminino, o Atlético do Mindelo, estreou-se no domingo, 06 de Outubro, também com uma derrota por 38-21 com o Abo Sport do RD Congo. Mas a formação mindelense ainda tem boas chances de seguir em frente na prova, basta que para isso vença esta terça-feira, o Petro de Angola.

Esta segunda-feira, 07 de outubro, foram disputadas apenas duas partidas femininas, com a competição a retomar o ritmo normal esta terça-feira.