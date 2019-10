Boa Vista: Governo focado em melhorar qualidade da Educação, Saúde e Segurança na ilha

8/10/2019 01:18 - Modificado em 8/10/2019 01:18

O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, declarou hoje, que o Governo vai se focar mais ainda em melhorar a qualidade de Educação e Saúde na ilha da Boa Vista.

De visita à Ilha das Dunas, em declaração exclusiva a RCVBV, o ministro salientou que “após terminar com sucesso a requalificação que estamos a fazer dos assentamentos informais, depois iremos focar na melhoria da qualidade de acesso à Educação e Saúde e preparar melhor a ilha para receber mais turistas”.

O ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, declarou ainda que a ilha da Boa Vista vai ser preparada pelo governo, para investimentos futuros de forma que as famílias boavistenses tenham melhores condições de vida, nas áreas de segurança, saúde e educação.

“Estamos a trabalhar para que quando esses investimentos chegarem, as pessoas tenham condições de viver, trabalhar e de ter uma vida digna aqui na Boa Vista, nas áreas da saúde, da educação e da segurança”.

Contudo, Elísio Freire frisa que o governo vai apresentar a transformação que se vai fazer com os assentamentos informais, socializar políticas de habitação e ordenamento do território com as autarquias e o acto de assinatura da 2ª fase dos contractos programas para a requalificação urbana e habitação.

“Já fizemos muito, estamos neste momento a requalificar todo o bairro de Boa Esperança e vamos continuar a investir na habitação e na requalificação urbana”sublinhou.

O ministro Elísio Freire chegou hoje a ilha da Boa Vista, juntamente com o primeiro-ministro, ministros e presidentes das Câmaras municipais dos 22 municípios do país.