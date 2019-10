Agrupamento 5 da Ribeira de Craquinha distinguido como Instituição Educativa Promotora do Desporto e Saúde

No âmbito do concurso “Selo de Qualidade em Educação”, uma iniciativa do Ministério da Educação, através da Direção Nacional de Educação (DNE), já foram distinguidos os estabelecimentos de ensino vencedores do ano 2019, onde se destaca o Agrupamento 5 da Ribeira de Craquinha, distinguido como Instituição Educativa Promotora do Desporto e da Saúde.

A 2ª edição deste concurso, recorde-se, teve as inscrições abertas entre 07 a 14 de Janeiro deste ano, pelo que agora foram conhecidas os vencedores das categorias em disputa. Destaque para o Agrupamento 5 da Ribeira de Craquinha, que foi o primeiro classificado das Instituições Educativas Promotoras do Desporto e da Saúde. O segundo classificado foi a Escola 2 dos Mosteiros, no Fogo.

Foram ainda distinguidos o Complexo Educativo Manuel António Martins, ilha do Sal, como Instituição Educativa Ler+, onde a escola Secundária Suzete Delgado em Ribeira Grande de Santo Antão ficou na segunda posição. Já a Instituição Inclusiva e Cidadã foi para Agrupamento de Achada de Santo António, cidade da Praia.

Por fim, a Escola Técnica Grão Duque Henry, de Santo Antão, foi destacada como a escola Amiga do Ambiente e Promotora das Artes.

O Concurso Selo de Qualidade em Educação tem como objetivo estimular as instituições de ensino, com o apoio da rede de amigos de educação, a preparar e a implementar projetos educativos que visem a promoção de atividades em torno de uma temática que valorize o país no setor da educação.

De acordo com a organização do concurso, este ano registou-se um aumento considerável de inscritos, ultrapassando uma centena de escolas, sendo 24 na qualidade de agrupamentos.

Concorreram jardins infantis, escolas básicas e secundárias em representação de todos os 22 concelhos do país.

Diferente da prática em países próximos, em que a classificação das escolas num ranking se faz, sobretudo, com base nos resultados dos exames nacionais, este concurso, com abrangência nacional, tem por objetivo“instigar as instituições educativas, com o apoio da rede de amigos de educação, a elaborarem e implementarem projectos educativos que visem a promoção de actividades, ao longo do ano lectivo, em torno de uma temática que as conduzirá à obtenção de uma valorização no domínio da educação”, lê-se no site do concurso.

Assim, cada escola participa com um tema da sua escolha, desenvolvendo criativamente ao longo do ano lectivo, um projecto ou plano de actividades, respeitando as definições da categoria escolhida.