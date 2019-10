Corpo do recruta Igor Martins foi a enterrar na Várzea, familiares esperam pelo resultado da autópsia

8/10/2019 00:36 - Modificado em 8/10/2019 00:36

O corpo do militar Igor Patrick Martinsde 21 anos, que morreu na noite de sexta-feira no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, resultante de várias paragens respiratórias, tendo desfalecido no final de uma corrida militar, foi sepultado na tarde de segunda-feira, 07, na cidade da Praia.

De realçar que em conferência de imprensa, realizada no sábado, em São Vicente, a Tenente Médica Alaíde Lima, descreveu como decorreu todo o processo da tentativa de salvar a vida do jovem recruta e que inclusive as autopsias seriam feitas de forma minuciosas para se saber o que de facto provocou a morte deste jovem, que incorporou no serviço militar em setembro passado.

Por sua vez, Leonel da Cruz, irmão mais velho do malogrado, citado pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, referiu que estão à espera dos resultados definitivos da autópsia, por isso de momento a família nada pode adiantar.