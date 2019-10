Governo elege novas chefias nas Forças Armadas

8/10/2019 00:27 - Modificado em 8/10/2019 00:27

O Governo anunciou hoje alterações nas chefias das Forças Armadas, nomeando o tenente-coronel Mário Vaz Furtado e o coronel Casimiro Moreno Tavares, respectivamente, para os cargos de comandante da Guarda Nacional e comandante do Pessoal.

Conforme a publicação do Boletim Oficial de 07 de Outubro, a mudança de chefias acontece sob proposta do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Anildo Morais.

O tenente-coronel Mário Vaz Furtado vai substituir o coronel Armindo Miranda, enquanto o coronel Casimiro Moreno Tavares assume o cargo que vinha sendo desempenhado pelo coronel António Jorge Silva Rocha.

As novas funções para os militares agora nomeados entram em vigor um dia após a data da publicação do Boletim Oficial.