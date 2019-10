Pibip: “Vamos encarar este jogo com a mesma vontade respeitando sempre a Gâmbia”

8/10/2019 00:19 - Modificado em 8/10/2019 00:38

Foto: FCF

O internacional cabo-verdiano, Hernâni Cardoso “Pibip” esteve em destaque no jogo frente a Nigéria no passado sábado, 05, ao apontar de cabeça o golo que valeu o empate, nos quartos-de-final da “Taça Consolação” do Torneio da UFOA, que decorre no Senegal. Falando do jogo desta terça-feira, as meias-finais com a Gâmbia, o jogador promete uma equipa com a mesma vontade de vencer, mas sempre respeitando o adversário.

Na sequência de um pontapé de canto aos 87 minutos, o avançado do Mindelense, escreveu o seu nome na restrita lista de jogadores residentes que já festejaram ao serviço desta seleção, pois até então apenas dois jogadores o tinham conseguido.

Um momento que o jogador descreve como sendo “único e inexplicável”, por isso uma sensação “indiscritível”. Na partida frente a Nigéria o jogador vinca que, a equipa esteve melhor do que na derrota (4-1) com a Costa do Marfim, onde os níveis de concentração subiram e foram mais inteligentes na abordagem ao jogo.

“No sábado tivemos um comportamento muito bom, com grande espírito de entreajuda e todos sabíamos que era possível marcar golos nesse jogo e conseguimos” sublinhou o jogador.

Com os níveis de confianças em alta, Pibip, não tem dúvidas de que todos estão preparados para fazer um grande jogo esta terça-feira e ficar apurados para final da “Taça Consolação”. “ Temos que ser cuidadosos neste jogo. A vitória frente a Nigéria só nos deixa em alerta, porque sabemos que neste torneio não há equipas imbatíveis. Vamos encarar este jogo com a mesma postura e sempre respeitando o adversário, pois se a Gâmbia chegou a esta fase merece todo o nosso respeito” afirma o avançado.

O jogo das meias-finais entre a Gâmbia, que venceu a Mauritânia nos penáltis, e a seleção nacional de Cabo Verde, está agendado para esta terça-feira, 08, com início às 17h00, no Estádio Lat Dior, em Thies, Senegal.