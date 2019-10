Luso cabo-verdiano Yorgan de Castro com entrada inédita na UFC com KO

7/10/2019 14:19 - Modificado em 7/10/2019 14:19

A estreia de Yorgan de Castro no UFC, prova que decorreu no Marvel Stadium em Melbourne, correu da melhor forma possível, onde o luso cabo-verdiano venceu por KO o australiano Justin Tafa ao fim de dois minutos de combate.

Um feito inédito para o lutador peso-pesado conhecido por “Mad Titan”, que como descreve a imprensa internacional, na sua estreia na maior prova deste certame “Com ambos os lutadores estreando-se no Ultimate, Yorgan de Castro derrotou Justin Tafa com um KO impressionante, ainda no primeiro round.

O lutador luso-cabo-verdiano aproveitou a aproximação do neozelandês e com um cruzado de direita derrubou o rival, que caiu completamente apagado, finalizando o combate”. “No final, num gesto de humildade, Yorgan Castro, de 31 anos acabou por mostrar uma dupla bandeira com as cores de Portugal e Cabo Verde. Na reação ao triunfo, e com lágrimas nos olhos, Yorgan de Castro acabou por dedicar a vitória à família que se encontra a passar dificuldades” escreve o site brasileiro Vol. Br.