Bodas de Prata do Mindelact com recorde de 72 espetáculos de 13 países e 50 companhias – c/vídeo

7/10/2019 13:46 - Modificado em 7/10/2019 13:57

A um mês do maior festival de teatro da África Ocidental, a direcção do Festival Internacional de Teatro – Mindelact apresentou esta manhã, em conferência de imprensa, a programação do evento, que este ano celebra as bodas de prata. O festival acontece de 06 a 16 de Novembro, no Mindelo, São Vicente, com uma extensão à cidade da Praia.

Com um recorde absoluto de setenta e dois, 72, espetáculos, incluindo a extensão na cidade da Praia, Santiago, o Festival Internacional de Teatro – Mindelact, acolhe a participação de 13 países e cerca de 150 artistas, tanto nacionais como internacionais. Isso após ter “quebrado” todos os recordes das candidaturas recebidas, mais de 350.

O grande desafio deste ano, conforme a organização, foi corresponder à importância de uma edição Bodas de Prata, sempre tão marcante na história de qualquer evento.

Com duração de 11 dias, mais um que o ano de 2018 e continuando a tendência dos anos anteriores, João Branco afirma que todos os espetáculos estão sendo oferecidos a Cabo Verde, de forma gratuita. “Nenhum grupo está a cobrar cachê para se apresentar no festival e a maior parte dos grupos, assumiram as despesas com as deslocações. Estão a oferecer o produto dos seus trabalhos artísticos ao país e para nós é motivo de orgulho e justifica o conceito que implementamos desde 2014 da “Economia dos afetos”, refere João Branco.

Portanto, afiança que o valor desta oferta não se consegue fazer a conta, sublinhando que os ganhos que Cabo Verde tem com o Mindelact são “inquestionavelmente” maiores que o investimento que o país faz com este evento. Desde as colaborações, parcerias, prestações de serviços, entre outros.

O destaque do festival é, este número “impressionante” de espetáculos, que terá o Teatro Nacional de São João do Porto a fazer a sua abertura. “Pela primeira vez um espetáculo de uma companhia de teatro nacional irá fazer a abertura do festival”, diz João Branco referindo que essapresença no Mindelact advém de um acordo de parceria assinado com o Governo de Cabo Verde há cerca de dois meses.

Outra novidade é o número de estreias. A direcção do festival, aposta este ano em muitas estreias, tanto nacionais como internacionais. Com realce para o Grupo de Teatro Juventude em Marcha que encerra o certame com uma estreia.

Para a programação deste ano, a associação conta com sete palcos, o Palco 1, Palco 2, Teatrolândia, Festival Off, Teatro na Praça, Teatro de Rua e Performances, Oficinas.

O Festival Mindelact é um marco e tem se afirmado como um dos mais importantes festivais de teatro do continente africano: o Festival Internacional de Teatro Mindelact atingiu uma notoriedade mundial inquestionável.

No edital público, anunciado nas páginas oficiais no início de janeiro e que esteve ativo até finais de abril, foram apresentadas mais de 350 candidaturas de 32 países diferentes, um número que bateu todos os recordes.