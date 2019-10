Tribunal coloca em prisão preventiva agente da Polícia Nacional acusado de abuso sexual

7/10/2019 01:48 - Modificado em 7/10/2019 01:48

O Tribunal da Comarca e Santa Catarina, Santiago, mandou para a prisão preventiva um agente da Polícia Nacional (PN) acusado de abusar sexualmente uma mulher dentro da esquadra local, outros dois ficaram sob Termo de Identidade e Residência.

A informação foi hoje avançada em comunicado pelo Ministério Público (MP), dando conta que, na sequência de uma denúncia pública contra agentes da Polícia Nacional que trabalham na esquadra de Santa Catarina, emitiu mandados de detenção fora de flagrante contra três elementos da Polícia Nacional.

Isto depois de realização de diligências que permitiram, segundo a mesma fonte, “coligir indícios considerados suficientes”.

Em causa estão, conforme o MP, “factos suscetíveis” de indiciarem contra um dos elementos da Polícia Nacional a prática, em autoria material e em concurso real ou efectivo, um crime de agressão sexual com penetração, um crime de prevaricação de funcionário e um outro crime de abuso de poder.

Já o segundo elemento da PN é acusado de um crime de tortura e tratamento cruel. Sobre o terceiro cai a acusação, por omissão, de um crime de tortura e tratamento cruel.

Os mesmos foram, de acordo com a mesma fonte, apresentados este sábado ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina que aplicou ao primeiro arguido a medida de coação de prisão preventiva, acumulada com termo de identidade e residência.

Ao segundo arguido foram aplicadas as medidas de coação de apresentação quinzenal na secretaria do Ministério Público e termo de identidade e residência. Ao terceiro arguido foi aplicada a medida de coação do termo de identidade e residência

O MP disse ainda que o factos continuam em investigação e, por isso, em segredo de justiça.

Inforpress