80º Aniversário do primeiro do voo comercial para o Aeroporto do Sal

7/10/2019 01:40 - Modificado em 7/10/2019 01:40

Comemora-se, este ano, os 80 anos do primeiro voo comercial para a ilha do Sal.

Para celebrar a efeméride, a empresa Aeroporto de Segurança Aérea tem programado um leque de actividades, que decorrem de Outubro a Dezembro, e envolvem toda a sociedade salense.

“Trata-se, efectivamente, de um marco importante na história da aviação civil em Cabo Verde”, refere em comunicado, a empresa que relembra que o início da história dos voos comerciais para o Sal remonta aos anos 30, quando no mercado latino-americano já operavam a Air France e a Lufthansa (Alemanha), enquanto a Pan American tentava estender a sua rede e aumentar a influência da aviação comercial dos Estados Unidos nas regiões da América Central e do Sul.

Portanto, mostrava-se crucial e urgente, a abertura de uma linha aérea que ligasse a Itália à América.

Numa época em que não era possível a realização de ligações aéreas de longo curso, Cabo Verde, pela sua localização geoestratégica, surgiu no radar dos italianos como uma excelente opção de escala regular na ligação entre a Europa e a América do Sul.

Foi então criada uma base na ilha do Sal, que foi denominada de Aeroporto de Espargos.

Após alguns voos experimentais, no dia 15 de dezembro de 1939, o avião SM 83 I-AZUR, comandado por Gori Castellani, aterrava na base em Espargos, numa escala da primeira travessia atlântica oficial da LATI (Linhas Aéreas Transcontinentais Italianas).

Inaugurava-se, assim, a Linha Aérea do Sul do Atlântico, com um serviço semanal, e que operava de Roma a Buenos Aires, passando por Sevilha, Vila Cisneros (Marrocos), ilha do Sal e Recife, de onde seguia para o Rio de Janeiro. A ligação América do Sul – Itália seguia o percurso inverso.

O primeiro voo com carácter comercial e que se previa regular, marcou a aviação em Cabo Verde e levou ao desenvolvimento do atual Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (AIAC), por onde circulam anualmente mais de um milhão de passageiros. O Aeroporto do Sal é hoje uma privilegiada porta de entrada e saída de e para a Europa, América e África.

A celebração dos 80 anos do primeiro voo comercial para a ilha do Sal teve início no dia 02 de Outubro, com o lançamento da foto da família aeroportuária do AIAC nas redes sociais e no website da ASA.

Também estão programados diversos eventos culturais dentro do aeroporto, como exposições de arte, shows, pequenas apresentações, conferências internacionais, entre outras actividades que serão anunciadas oportunamente.

A comemoração envolve não só os colaboradores da ASA, mas toda a comunidade aeroportuária, a população do Sal, representações governamentais, bem como entidades ligadas ao setor aeronáutico e ao Turismo.