Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional organiza II Congresso Nacional sobre o lema “Emprego Digno, Vida Digna”

7/10/2019 01:20 - Modificado em 7/10/2019 01:20

O evento enquadra-se na comemoração do dia internacional do emprego/trabalho digno que se assinala a 07 de Outubro .

O Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional (ISSO), é uma ONG de carácter social e que tem por objectivo “único, trabalhar para a promoção do trabalho cada vez mais seguro, saudável e digno em Cabo Verde”, por isso vai realizar nos dias 07 e 08 de Outubro, o II Congresso Nacional sobre o lema “Emprego Digno, Vida Digna”.

Para isso conta com a parceria de instituições nacionais e internacionais e terá como foco central o emprego digno para uma vida digna, enquanto um dos pilares básico e essencial para o alcançar dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), retratado como o desafio do milénio reflectido na Agenda 2030.

“A dignificação do trabalho e do trabalhador é nos dias de hoje um dos principais objectivos da humanidade, tendo a promoção do emprego/trabalho seguro, saudável e digno, como o pilar central para a promoção da qualidade de vida e inclusão social”, destaca a organização.

Enquadrada na comemoração do dia Internacional do Trabalho Digno, o Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional (ISSO), no cumprimento do objectivo da sua criação emanado no B.O, II Série, nº 37 de 14 de Junho de 2018, convida a participar no II Congresso Nacional sobre o tema “Emprego Digno, Vida Digna”, como um momento de reflexão, apropriação alargada de oportunidades e partilha das boas práticas ao nível internacional e nacional, permitindo assim uma progressão económica e social sustentável.