Presidente do Ribeira Bote faz balanço positivo dos torneios do aniversário do clube

7/10/2019 01:06 - Modificado em 7/10/2019 01:06

Os torneios veteranos e seniores organizados pelo Sport Clube Ribeira Bote para assinalar os 42 anos de fundação, ficaram concluídos neste domingo, e consagraram o Ribeira Bote e o Mindelense como campeões. Para o presidente do Clube Ericson Silva, as duas provas correram dentro do esperado, fazendo assim um balanço positivo.

Ericson aponta que, durante os dois dias, houve uma “boa prestação” das equipas e do público que apareceu em grande número para assinalar mais um aniversário do clube e que tinha um tónico especial por ser em homenagem a “Chalana”.

“Quero agradecer ao Desportivo da Praia e o Santo Crucifixo que deslocaram-se simplesmente para nos ajudar nesta festa. Foi um momento espectacular porque estávamos homenageando o nosso Chalana. O nosso objectivo foi conseguido que era proporcionar uma boa festa do futebol” enfatizou o presidente do clube da zona libertada.

Para além dos troféus aos vencedores, a organização entregou medalhas fair-play para a equipa do Desportivo da Praia em veteranos e ao Santo Crucifixo de Santo Antão.