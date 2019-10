Boxe: Ribeira Bote sagra-se campeão regional de São Vicente

7/10/2019 00:58 - Modificado em 7/10/2019 00:58

O Sport Clube Ribeira Bote foi o grande vencedor da 13ª edição do Campeonato Regional de Boxe em Vicente, ao conquistar quatro das cinco categorias em disputa. A prova arrancou no sábado com as eliminatórias e ficou concluída este domingo, no Polidesportivo Oeiras em Monte Sossego. Uma competição também serviu de angariação de alimentos não perecíeis para o lar de idosos da Ribeira Bote.

Após as eliminatórias no sábado, este domingo reservava as grandes decisões quanto aos campeões regionais de São Vicente, atletas esses que vão representar a ilha no Campeonato Nacional de Boxe a ser realizado de 01 a 03 de Novembro.

Numa edição histórica, com a participação de três clubes o Desportivo de Fonte Francês que fazia a sua estreia, o Comando da 1ª Região Militar, foi o Ribeira Bote quem fez a festa no final da competição.

A abrir as decisões do último dia, Noritson Rodrigues enfrentou Hernany Fortes do Ribeira Bote nos 52-56 e venceu por K.O. A partir daí só deu Ribeira Bote, onde Hernany Gomes arrecadou a medalha de ouro nos 64-59 quilos ao vencer Aquino Rocha, com K.O. Já Aricson José também arrecadou o ouro, desta feita, nos 69-75 quilos, ao vencer por pontos o José Semedo. Já nos 75-81 quilos Valter Pires foi o grande vencedor, ao passo que nos 81-91, Hernany Almeida foi mais forte frente ao Ivandro Andrade.

Numa noite de inspiração para os pugilistas do Ribeira Bote, o treinador Hipólito Lima, mostrou-se satisfeito pelo título de campeão regional, vincando que sempre trabalharam com o intuito de vencer todas as categorias em disputa.

Hipólito Lima já pensa no nacional, assegurando que os pugilistas estão preparados para dar tudo de si para trazerem para casa todos os títulos em disputa.

Por sua, o presidente da Associação Regional de Boxe de São Vicente, Valdo Reis, mostrava-se satisfeito e fez um balanço “extremamente positivo” da prova, reiterando que pela primeira vez se conseguiu fazer o regional em dois dias. “Estou satisfeito, porque conseguimos um feito inédito com o aumento de clubes oficializados na ilha, porque antes tínhamos apenas o Mindel Boxe e o São Vicente Boxe” salientou.

No entanto o presidente, lamentou o facto de em feminino não ter havido competição, explicando que houve uma discrepância de pesos, o que fez com que o regional feminino fosse anulado. Mas garantiu que para o campeonato nacional onde vão defender o título nacional tudo está operacional.

Com três títulos para defender no nacional, Valdo Reis, apontou que já nesta segunda-feira vão arrancar os trabalhos de preparação, com o objectivo de defender todos os títulos conquistados na época passada.

“Agradeço o público e a adesão que tiveram para campeonato regional e pela acção social que abraçaram o com o propósito que era angariar alimentos para o lar de idosos da Ribeira Bote” regozijou-se o presidente da Associação Regional de Boxe, referindo que a entrega dos mesmos será feita esta segunda-feira.