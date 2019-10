Direcção Nacional da Saúde desmente rumores sobre registo de casos de cólera em Cabo Verde

7/10/2019 00:37 - Modificado em 7/10/2019 00:37

Na sequência das informações veiculadas nas redes sociais, o Ministério da Saúde e Segurança Social (MSSS), através da Direcção Nacional da Saúde, desmente informações veiculadas nas redes sociais “de forma irresponsável e inconsequente”, segundo as quais há registo de casos de cólera em Cabo Verde, com óbito, e que o Ministério da Saúde está a esconder esta situação para não alarmar a população.

Portanto, Direcção Nacional da Saúde apela às pessoas para não alarmar a população, alertando no entanto que a Direcção Nacional da Saúde, através do Serviço de Vigilância e resposta em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, tem acompanhado a situação sanitária do país, com especial enfoque nesta época do ano.

Nisto esclarece que o sistema não detectou nenhuma situação inabitual para esta época e que não correspondem à verdade os rumores da existência de casos de cólera no país.

Adianta ainda que o ministério vai continuar a reforçar a vigilância epidemiológica nesta época do ano, dando especial atenção a “doenças de declaração obrigatória e as de potencial epidémico no país”.

Caso, aconteça alguma destas situações, os cabo-verdianos serão prontamente informados de quaisquer situações sanitárias inabituais com toda a transparência.

A mesma entidade aproveita a oportunidade para apelar a população a praticar medidas de higiene habituais de natureza individual, colectiva alimentar ambiental, para diminuir riscos de diarreias e paludismo.

Nisso reitera a sua determinação em tudo fazer, para consolidar os ganhos conseguidos na saúde das populações em todo o território nacional.