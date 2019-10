CS Mindelense conquista torneio do Ribeira Bote que homenageou “Chalana”

6/10/2019 23:59 - Modificado em 6/10/2019 23:59

O Clube Sportivo Mindelense conquistou este domingo o torneio organizado pelo Sport Clube Ribeira Bote, para assinalar os 42 anos da sua fundação e que serviu de homenagem a “Chalana”. Os Leões da Rua de Praia levantaram o troféu após um empate sem golos no marcador com a formação do Santo Crucifixo de Santo Antão Norte.

Depois de vencer o Farense na tarde de sábado, por 2-1, o Mindelense, beneficiando dos resultados no cômputo geral, precisava apenas de mais um ponto com o Santo Crucifixo para levantar o primeiro troféu desta época futebolística e foi o que se sucedeu. O Mindelense controlou todos os momentos do jogo e enviou a bola ao poste por duas ocasiões, tendo pelo meio falhado outras oportunidades claras de golo.

Este jogo também servia de tónico para a Supertaça de Cabo Verde que está agendada para 30 de Novembro, entre estas duas formações.

No final da partida, Rui Alberto Leite, treinador do Mindelense, assegurou que gostou do que viu por parte da sua equipa nestes dois dias de competição, onde os jogadores cumpriram na íntegra o plano delineado, lamentando apenas o facto de a equipa ter desperdiçado as várias oportunidades de golo.

Sobre a Supertaça de Cabo Verde, contra a esta mesma formação, o treinador afirmou que será uma grande partida, mas que até lá a equipa ainda tem muitos jogos para disputar, entre eles a Supertaça de São Vicente, com os Falcões do Norte, que é já no próximo fim-de-semana. Por isso as atenções estão agora voltadas para esse jogo.

No âmbito do torneio realizado para homenagear “Chalana”, o mesmo regozijou-se pela organização do Sport Clube Ribeira Bote, vincando que foi um privilégio ter participado, apontando que “Chalana” fez muito pelo futebol da Ribeira Bote e de São Vicente no geral.

Já o treinador Palela, do Santo Crucifixo, enalteceu que foi um orgulho ter sido convidado para participar no torneio. Palela no entanto não vê semelhanças entre a equipa do Santo Crucifixo que alinhou com o Mindelense, em relação com aquela que irá subir ao relvado do Municipal do Porto Novo a 30 de Novembro.

“Foi simplesmente um torneio de pré-epoca e que serviu para dar aos nossos jogadores ritmo competitivo. O plantel está incompleto porque não vieram outros jogadores” ressalvou o treinador da equipa de Santo Antão.