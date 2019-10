“Em busca da Pedra Filosofal” é o enredo do Vindos do Oriente para o Carnaval 2020

6/10/2019

Vindos do Oriente apresentou o seu enredo para o carnaval 2020. Depois de estar ausente no carnaval 2019, o grupo apresenta o enredo “EM BUSCA DA PEDRA FILOSOFAL, NO INFINITO “CONTOD DE NÓS MANERA”.

Idealizado por Manu Cabral, Fernando “Nóia” Morais e Cláudio Miranda, a intenção do grupo é contar a história à maneira cabo-verdiana, com o brilho de sempre.

Conforme explica Josina Freitas, membro da direcção do Vindos do Oriente, a ideia da apresentação de enredo feito de forma original, com a entrada de Josina Freitas no local suspensa por uma grua e a apresentação de um robô de luz, foi para mostrar o que o grupo pretende colocar nas ruas de Mindelo a 25 de Fevereiro de 2020 e a forma como querem trabalhar com este tema.

Apesar da apresentação do enredo, o grupo não quis fornecer mais informações sobre como será trabalhado. A ideia, no entanto, segundo esta responsável, é fruto de muito diálogo, entre a direcção, os carnavalescos, artistas e demais membros do grupo.

Questionada sobre a decisão de voltar aos desfiles oficiais, após ter-se recusado a “sair” este ano, por não estar “disponível para compactuar com medidas que no seu entender iriam desvirtuar o desfile de carnaval de São Vicente no dia 05 de Março”, Josina Freitas diz que a apresentação do enredo mostra que “o Vindos do Oriente quer ultrapassar o que ficou lá atrás”, sem no entanto esquecer o passado com os pés no presente e o coração aberto ao futuro. “E é isso que o Vindos do Oriente quer”, destaca.

Por isso no dia 25 Fevereiro, o grupo regressa à competição, rumo à conquista do título de campeão. “Todos trabalhamos para ganhar e queremos ganhar, mas sem esquecer o mais importante, que é o que temos a oferecer”.

Manú Cabral e o brasileiro Cláudio Miranda voltam a juntar-se, após o tema África em 2018 que deu o bicampeonato ao grupo. A estes, outro nome forte do carnaval de São Vicente, Fernando Morais/Nóia.

Para Manú Cabral, com este tema o VO quer se renovar e mostrar à população de São Vicente as infinitas possibilidades que o tema os dá, para ser trabalhado e apresentar um dos maiores desfiles de sempre. “Em Busca da Pedra Filosofal é uma forma de renovar e queremos contar esta história no formato cabo-verdiano, com muita criatividade e de forma alegre, como se fosse no cinema e com o brilho de sempre”.

Corroborando as declarações de Manú Cabral, Cláudio Miranda diz que o tema é complexo apenas na aparência, mas simples na essência. “A mensagem final desste enredo é que não precisámos ir para o universo para descobrir a essência das coisas. O povo cabo-verdiano traz a essência no próprio coração, através do conto de histórias e do amor com que passam essa tradição a futuras gerações”.