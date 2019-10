Andebol: Equipas cabo-verdianas somam novas derrotas nos jogos da Liga dos Campeões

As três equipas cabo-verdianas que participam na Liga dos Campeões Africanos, que decorre na cidade da Praia, não tiveram sorte no segundo dia da prova tendo perdido os respectivos jogos.

Depois de no primeiro dia da competição o Atlético do Mindelo e o Desportivo da Praia em masculinos, não terem conseguido triunfar, neste sábado as coisas não voltaram a correr bem, para as formações cabo-verdianas, que também marcou a estreia do Atlético do Mindelo em femininos.

O primeiro a entrar em campo foi o Desportivo da Praia frente ao Widad Samara de Marrocos e o resultado sorriu para os marroquinos que venceram por 23-37. Um resultado que complica o apuramento da equipa da capital para os quartos-de-final da competição.

Em femininos, a equipa do Atlético fez a sua estreia na prova com uma derrota por 38-21 frente ao ABO Sport da Nigéria. Um resultado que mostra o poderio das nigerianas, face a inexperiência da equipa cabo-verdiana.

Por fim, a equipa do Atlético em masculinos voltou a sair derrotada, desta feita frente ao vice-campeão de Angola o Inter Club por 46-26.

De acordo com o sorteio realizado no Níger, a equipa masculina do Atlético do Mindelo integra o grupo A, com as equipas de Sporting Clube do Egipto, Inter Clube de Angola, JSK do RD Congo e o Red Stars da Costa do Marfim.

O outro representante masculino o Desportivo da Praia, está inserido no grupo B, com as formações do Zamalek do Egipto, WidadSmara do Marrocos, FAP dos Camarões e Etoile do RD Congo.

Em femininos o Atlético compete com o Petro de Angola, Abo Sport da RD Congo e Evakuca do Congo, no grupo B. Hoje entram em campo em masculinos o Desportivo da Praia e o Atlético do Mindelo, em partidas cruciais para as aspirações na prova.