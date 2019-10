Mundial do Qatar: Selecção feminina de futebol de praia apresenta equipamentos de marca nacional

Foto: FCF

Foi apresentado na noite deste sábado, 05, na ilha do Sal, onde decorre o estágio, o equipamento oficial que a selecção feminina de futebol de praia irá envergar durante o Mundial 2019 a ser realizado de 11 a 16 de Outubro no Qatar.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o novo equipamento é o resultado de um contrato assinado com a marca K, que permite a licença de comercialização de equipamentos, em regime de exclusividade, para as selecções de Futebol de Praia e de Futsal.

Sendo assim, a primeira participação de Cabo Verde numa fase mundial, será ostentada com uma marca nacional que, segundo a FCF não deixa de ser um “orgulho nacional” e também uma oportunidade para a referida empresa divulgar a sua marca num palco de nível mundial.

Recorda-se que a selecção feminina de futebol de praia, está desde domingo 29, concentrada na ilha do Sal a preparar a sua participação no Mundial.