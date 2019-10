Taça UFOA: Cabo Verde vence Nigéria no desempate por penalties

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de residentes, venceu neste sábado, em jogo para o “Troféu Consolação” da Taça UFOA, a Nigéria por 2-3 no desempate por pontapé de penalties, isto após um empate a um golo registado no final da partida. O jogo disputou-se no estádio Last Dior, em Thies, no Senegal. Pibip, jogador do Mindelense, foi o autor do golo dos “Tubarões Azuis”.

Depois da derrota por 4-1 frente à Costa do Marfim, a selecção nacional de residentes conseguiu o seu primeiro triunfo, após vencer a selecção nigeriana no desempate por penalties, depois de uma igualdade a uma bola.

Após uma igualdade sem golos no decorrer do primeiro tempo, a formação da Nigéria, que perdeu também o seu jogo inaugural com o Togo por 1-2, saiu na frente do marcador à passagem do minuto 64, por intermédio de Sikiru.

Mas a equipa treinada por Janito Carvalho viria chegar a igualdade a três minutos dos 90, por intermédio de Pibip forçando assim a um prolongamento onde, teimosamente, manteve-se o empate.

No desempate por pontapés de penalties, a formação cabo-verdiana teve mais displicência e venceu por 2-3. Cabo Verde fica assim apurado para a próxima fase da “Taça Consolação” onde medirá forças, na próxima quarta-feira, com a Gâmbia, numa prova que reúne as selecções residentes dos países da África Ocidental.