Jovem santantonense perde vida ao ser colhido por um carro em Portugal

5/10/2019 23:35 - Modificado em 5/10/2019 23:38

O jovem Wendy Carlos Fonseca, de 22 anos de idade, natural de Paul, Santo Antão, morreu na noite de sexta-feira em Portugal, colhido por um carro quando atravessava, de bicicleta, um cruzamento junto ao Hospital do Barreiro.

Foto: Facebook

De acordo com o Correio da Manhã, a violência da colisão levou a que o corpo fosse projectado 30 metros e a bicicleta 50. O aparato fez com que a condutora do veículo entrasse em choque, tendo sido assistida no local pelos bombeiros.

Na sequência do acidente, a mesma fonte escreve, deslocaram-se ao local bombeiros do Barreiro, Bombeiros Voluntários do Sul e Sudoeste, a VMER do Barreiro, a GNR e uma patrulha da PSP. Na internet, amigos e familiares do jovem, deixaram diversas mensagens, lamentando a forma como aconteceu a morte deste jovem.

As redes sociais encheram-se de mensagens de condolências aos familiares deste jovem natural de Paul e que residia em Setúbal, Portugal.