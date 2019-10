S. Vicente: Jovem recruta morre no hospital depois de perda de consciência durante exercício militar

5/10/2019 23:22 - Modificado em 5/10/2019 23:22

Na sequência da morte do jovem recruta, Igor Patrick Martins, na noite de sexta-feira, 04, no Hospital Baptista de Sousa, a Tenente Médica Alaide Lima, esclarece o caso e afirma que neste momento estão há espera dos resultados da autópsia para apurar as causas que levaram ao óbito.

De acordo com a Tenente, o jovem recruta Igor Martins, natural da Várzea, Santiago, teve uma perda de consciência, no âmbito da realização de um exercício físico, que consistia numa corrida de reconhecimento de 09 quilómetros. A mesma fonte avança que os recrutas estavam a correr a um ritmo lento e que não exigia muito esforço físico.

Alaide Lima afirma que a perda de consciência ocorreu já final do percurso, em frente à porta de armas do Centro de Instrução do Morro Branco, sendo prontamente levado para a enfermaria, onde recebeu todos os cuidados necessários.

Mas só que devido a apresentação de um quadro fora do normal de cansaço comum, o mesmo teve que ser transportado ao Hospital Baptista de Sousa, onde, segundo a mesma, recebeu todos os cuidados, mas só que apresentou alterações que eram discordantes, onde não se pôde fazer um diagnóstico conclusivo.

“Contudo, foi evoluindo e estabilizado pelo sinal do seu quadro. Só que, por volta das 19 horas teve um quadro de Hipotensão Brusco (diminuição de tensão), tendo sido estabilizado novamente. A partir das 20 horas iniciou um quadro com muitas paragens cardio-respiratórias sendo reanimado várias vezes, segundo aquilo que o médico assistente nos informou. Por volta das 21 horas teve uma paragem irreversível, que levou à morte” esclarece a Tenente Alaide.

Segundo a mesma fonte, até ao momento não se sabe a causa que levou à morte do jovem recruta que integrou a última incorporação militar, em 07 de Setembro deste ano, o que poderá remeter a algum problema de saúde antigo, do qual não havia conhecimento.

“Foi submetido hoje a autópsia, mas será feita uma outra de forma mais minuciosa, pois temos que encontrar ao fundo todas as situações que podem ter levado à morte deste jovem” elucida Alaide Lima.

“Era um jovem robusto e que segundo informações praticava exercícios físicos regularmente” concluiu.

Por sua vez, Rui Fortes, Director de Centro de Instrução Militar, lamentou a morte do jovem recruta, endereçando condolências à família e diz esperar o resultado da autópsia para se saber a causa da morte.