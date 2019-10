Xadrez: São Vicente recebe fase preliminar do Campeonato Nacional

4/10/2019 22:57 - Modificado em 4/10/2019 22:58

A fase preliminar do Campeonato Nacional de Xadrez – Individual e Absoluto, realiza-se no Mindelo, entre os dias 11 e 13 de Outubro, no H19-Seamen’s Clube de Monte Sossego.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez, a primeira ronda vai ser disputada no dia 11 de Outubro, ao passo que a segunda e terceira ronda estão agendadas para o dia 12. Por fim, a quarta e quinta ronda serão disputadas a 13 de Outubro, último dia de prova.Esta fase preliminar conforme a mesma fonte, servirá para apurar os três jogadores que vão disputar a fase final da competição a disputar-se no próximo mês de Dezembro.