Andebol: Atlético entra a perder mas capitão promete reacção já no próximo jogo

4/10/2019 22:53 - Modificado em 4/10/2019 22:53

Foto: Inforpress

O Atlético do Mindelo, em masculinos, entrou com o pé esquerdo na Liga dos Campeões Africanos de Clubes ao perder na noite desta sexta-feira, com o Red Stars da Costa do Marfim por 32-34.

Foi com uma derrota tangencial que o Atlético do Mindelo estreou-se na maior prova de andebol a nível africano, onde os comandados de Aquilino Fortes, mostraram garra, esforço, dedicação e empenho, mas na ponta final a experiência costa-marfinense veio ao de cima e deitou por terra o sonho da vitória no arranque da competição.

Com uma igualdade registada ao fim da primeira metade de jogo, o Atlético ia dando boa conta de si perante a equipa profissional do Red Stars, mas na segunda metade notou-se alguma inexperiência da equipa bicampeã de Cabo Verde.

Júnior Soares, guarda-redes e capitão da equipa do Mindelo, como aconteceu na final do campeonato nacional frente ao Desportivo da Praia, neste jogo brilhou entre os postes com grandes intervenções e que permitiram à equipa disputar o jogo até aos derradeiros momentos. A equipa esteve a vencer por 32-31 mas permitiu a reacção da equipa Costa do Marfim e saiu derrotada par 32-34.

Triste pelo resultado, o jogador salientou ao NN, que a equipa deu bem conta de si, principalmente nos primeiros 25 minutos, mas depois com as falhas nas marcações o que explica a igualdade no final da primeira parte.

“O empate influenciou de alguma forma a segunda parte. Estamos tristes pela derrota, mas sabemos que fizemos um bom jogo. Agora é focar para o próximo jogo [FAP] para tentar-mos fazer melhor” concluiu o guardião da equipa do Atlético.

Desportivo da Praia também de estreou na prova nesta sexta-feira. Em jogo a contar para o grupo B, disputado no pavilhão do Bairro Craveiro Lopes, o Desportivo perdeu por 45-25 frente ao Zamalek (Egipto), equipa que veio a Cabo Verde defender o título africano da modalidade.